Москва, , 17:49 — REGNUM Политолог Дмитрий Абзалов считает, что наиболее широко на пресс-конференции Владимира Путина были представлены социально-экономические вопросы. Об этом он заявил в ходе спецвыпуска ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

"Вопрос в том, что была социально-экономическая часть. Вопросы здравоохранения были широко представлены. У нас основная часть проблем связана с региональной составляющей и с первичкой. Регионы у нас и правда разные», — сказал Абзалов.

Он обратил внимание, что в ходе мероприятия также поднимались вопросы экономики и нацпроектов: «Прошлая конференция была в большей степени посвящена нацпроектам. Многие не очень понимают разницу между нацпроектами и госпрограммами. Проблемы объективно существуют».