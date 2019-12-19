Абакан, , 17:46 — REGNUM Впечатлениями о большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился хакасский экономист Евгений Мамаев.

«В ходе трансляции периодически отмечал для себя, что хотел бы услышать больше конкретики о перспективах роста доходов населения, о развитии региональной экономики, решении проблем с наполняемостью региональных и муниципальных бюджетов. Президент отметил, что фонд национального благосостояния превысил 7% ВВП, а недавно Минфин России сообщил, что по итогам девяти месяцев этого года профицит федерального бюджета превысил 3 трлн рублей. С 2011 года это впервые, когда бюджет профицитный. И при этом многие регионы испытывают острую нехватку средств, что, в свою очередь, не позволяет решить множество других проблем — повышение зарплат бюджетникам, обеспечение льготными лекарствами, предоставление жилья сиротам и т. д.» — подчеркнул Евгений Мамаев.

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По его словам, можно было бы добавить больше вопросов об общегосударственных проблемах:

«Многие важные вопросы не прозвучали. Я бы предложил реализовать для журналистов возможность заранее подавать вопросы и в письменном виде, чтобы президент мог ответить на 5−10 из них по своему усмотрению, тем самым и подчеркивая, какие темы он считает наиболее важными. При этом из зала можно задать и другой вопрос».

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«Как для экономиста, для меня особо запомнились цифры объёмов экспорта сельскохозяйственной продукции и лекарств — сельхозпродукции в этом году будет экспортировано на 25 млрд долларов, хотя ещё в прошлом году было 20 млрд долларов. При этом экспорт оружия у нас составляет 16 млрд долларов. Экспорт лекарств ожидается на уровне 700 млн долларов. Да, цифра небольшая, но ещё недавно был практически ноль. Эти цифры роста экспорта свидетельствуют о положительных процессах, идущих в российской экономике», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие длилось порядка четырёх часов.

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