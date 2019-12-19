Москва, , 17:46 — REGNUM Заявления президента РФ Владимира Путина о неизменности правил выхода на пенсию «успокоили» тех, кого это повышение не коснулось — в основном, «силовиков» и лиц со специальным стажем. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что правила выхода на пенсию останутся неизменными и никакого повышения пенсионного возраста не планируется.

«Президент успокоил всех — никакой новой пенсионной реформы, нового повышения пенсионного возраста, безусловно, не будет. Я думаю, что эта тема, в первую очередь, волновала те категории, которых не коснулось повышение пенсионного возраста. Это лица, имеющие специальный стаж, а также военнослужащие, сотрудники соответствующих силовых ведомств. Они услышали ясный сигнал о том, что никакого дальнейшего изменения пенсионного возраста не предполагается. Это очень важно», — подчеркнул Исаев.