Шадринск, Курганская область, , 17:45 — REGNUM От Курганской области в 2019 году на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина было аккредитовано восемь журналистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, общение главы государства 19 декабря 2019 года длилось 4 часа 20 минут. На пресс-конференцию были аккредитованы почти 1,9 тыс. журналистов. Среди них — редактор газеты «Исеть» Светлана Емельянова из города Шадринска Курганской области.

«Не знаю, был ли это рекорд пресс-конференции по времени, но по количеству участников — точно. Четыре часа общения. Именно общения. Владимир Владимирович Путин сегодня, как никогда, много шутил, был эмоционально включён в процесс. Для меня это вторая пресс-конференция президента, есть с чем сравнивать. Единственно, мне, как журналисту, не хватило драйва и острых вопросов. Обидно, что не удалось задать наш, курганский наболевший вопрос — о высоких тарифах и монополии энергетиков в нашей области», — поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM Светлана Емельянова.