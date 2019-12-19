Москва, 19 декабря 2019, 17:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что компетентен во всех вопросах жизни страны, работает на результат и требует того же от властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков, комментируя пятнадцатую большую пресс-конференцию главы государства.
Он также обратил внимание на то, что Путин неоднократно в ходе пресс-конференции подчеркнул, что нужно добиваться роста доходов граждан, которые растут очень медленно.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл свою пятнадцатую большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве, на которую аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов. Мероприятие длилось более четырёх часов.
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