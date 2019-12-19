Москва, , 17:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал, что компетентен во всех вопросах жизни страны, работает на результат и требует того же от властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков, комментируя пятнадцатую большую пресс-конференцию главы государства.

«Она прошла вполне традиционно. Как водится, это был своего рода дайджест самых актуальных тем внутриполитической и международной повестки дня по версии СМИ. Повторение и закрепление пройденного материала. Президент в очередной раз продемонстрировал, что компетентен во всех вопросах жизни страны, работает на результат и требует того же от властей», — отметил политик.

Он также обратил внимание на то, что Путин неоднократно в ходе пресс-конференции подчеркнул, что нужно добиваться роста доходов граждан, которые растут очень медленно.

«Фактически, президент предложил лозунг: «Деньги — народу!», — уверен Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл свою пятнадцатую большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве, на которую аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов. Мероприятие длилось более четырёх часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты не ждут от Путина радикальных реформ политической системы РФ