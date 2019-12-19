Люксембург, 19 декабря 2019, 17:41 — REGNUM Европейский суд заявил о нарушениях Верховного суда Испании, допущенных во время рассмотрения дела лидера каталонских сепаратистов Ориола Жункераса, 19 декабря сообщает BBC.
Главный суд Евросоюза заявил, что Жункерасу должны были предоставить иммунитет после избрания в Европарламент — несмотря на то, что бывший вице-президент «сепаратистского» правительства Каталонии находился под стражей.
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