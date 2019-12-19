Люксембург, , 17:41 — REGNUM Европейский суд заявил о нарушениях Верховного суда Испании, допущенных во время рассмотрения дела лидера каталонских сепаратистов Ориола Жункераса, 19 декабря сообщает BBC.

Главный суд Евросоюза заявил, что Жункерасу должны были предоставить иммунитет после избрания в Европарламент — несмотря на то, что бывший вице-президент «сепаратистского» правительства Каталонии находился под стражей.

«Смысл этого иммунитета состоит в том, чтобы позволить… выехать и принять участие в инаугурационной сессии избранного Европейского парламента» , — сказано в заявлении Европейского суда.

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