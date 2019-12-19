Москва, , 17:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин ответил на те вопросы, которые сегодня интересуют всех, считает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой («Единая Россия»). Об этом он заявил 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я не могу сказать, что меня что-то сильно поразило, — сказал Толстой. — Мне понравилось то, что эта пресс-конференция всё-таки была больше похожа пресс-конференцию, чем на какие-то сольные выступления людей, задававших вопросы. Они были, но их было меньше. Президент ответил на те вопросы, которые обсуждают сегодня все — на кухне, дома, с коллегами. Мне был интересен ответ президента на вопрос про Конституцию. Мне был интересен ответ президента на вопрос про санкции в отношении нашего спорта. Мне была интересна позиция президента по так называемой профилактике семейно-бытового насилия».

Как подчеркнул Толстой, все увидели, насколько Владимир Путин спокоен и уверен в себе, вежлив, и заявил, что все должны брать пример с президента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках Большой пресс-конференции Путин заявил, что ранее в Конституцию РФ были введены изменения, касающиеся количества срока работы президента России. Как заметил Путин, оттуда можно было убрать оговорку «подряд», так как «эта оговорка некоторых российских политологов смущает, можно было бы от неё отказаться».

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