Москва, 19 декабря 2019, 17:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин ответил на те вопросы, которые сегодня интересуют всех, считает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой («Единая Россия»). Об этом он заявил 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Как подчеркнул Толстой, все увидели, насколько Владимир Путин спокоен и уверен в себе, вежлив, и заявил, что все должны брать пример с президента.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках Большой пресс-конференции Путин заявил, что ранее в Конституцию РФ были введены изменения, касающиеся количества срока работы президента России. Как заметил Путин, оттуда можно было убрать оговорку «подряд», так как «эта оговорка некоторых российских политологов смущает, можно было бы от неё отказаться».
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