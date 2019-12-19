Тула, 19 декабря 2019, 17:38 — REGNUM Целый ряд вопросов, поднятых на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря, актуальны для Тульской области. Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин, комментируя итоги встречи главы государства с журналистами российских и иностранных СМИ.
Второй важной для региона темой губернатор назвал новую систему обращения с ТКО: Дюмин обратил внимание, что в Тульской области с самого начала внедрения этой системы особое внимание обращали на необходимость разъяснения новых правил жителям.
Также, обратил внимание губернатор, в Тульской области большое внимание уделяют развитию первичного звена здравоохранения — эта тема также поднималась на пресс-конференции. Особую важность для Тульской области имеет вопрос развития ОПК — вопрос об этом также прозвучал на пресс-конференции президента. Владимир Путин отметил в качестве одной из главных проблем отрасли закредитованность предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Центре международной торговли в Москве президент РФ Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию — для него она стала 15-й. Встреча с журналистами длилась более четырёх часов.