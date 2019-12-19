Тула, , 17:38 — REGNUM Целый ряд вопросов, поднятых на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря, актуальны для Тульской области. Об этом заявил губернатор Алексей Дюмин, комментируя итоги встречи главы государства с журналистами российских и иностранных СМИ.

«На пресс-конференции Владимира Владимировича Путина был поднят ряд тем, актуальных и для Тульской области. Первая из них — демография. Внимание семьям, меры поддержки, повышение качества жизни за счет роста экономики — вот пути решения этой важнейшей для всей страны и в том числе нашего региона проблемы», — отметил Дюмин.

Второй важной для региона темой губернатор назвал новую систему обращения с ТКО: Дюмин обратил внимание, что в Тульской области с самого начала внедрения этой системы особое внимание обращали на необходимость разъяснения новых правил жителям.

«Президент подчеркнул важность прямого общения с гражданами. Чтобы они понимали, за что они платят. Именно таким путем мы и шли с самого начала. Вчера в своем послании я упоминал о том, что все обращения жителей мы разбирали в индивидуальном порядке. Действуем так и в других сферах», — подчеркнул Дюмин.

Также, обратил внимание губернатор, в Тульской области большое внимание уделяют развитию первичного звена здравоохранения — эта тема также поднималась на пресс-конференции. Особую важность для Тульской области имеет вопрос развития ОПК — вопрос об этом также прозвучал на пресс-конференции президента. Владимир Путин отметил в качестве одной из главных проблем отрасли закредитованность предприятий.

«Президент назвал оборонку локомотивом высокотехнологичных отраслей производства. И Тула, где ОПК традиционно флагман промышленности, вносит в этот процесс важный вклад. Что касается закредитованности оборонных предприятий, этот вопрос стал одной из тем обсуждения в рабочей группе Госсовета РФ «Промышленность», — отметил Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Центре международной торговли в Москве президент РФ Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию — для него она стала 15-й. Встреча с журналистами длилась более четырёх часов.