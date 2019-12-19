Ростов-на-Дону, , 17:45 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время разработают законопроект, запрещающий продажу синтетических смесей, так называемых снюсов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

«Вносите предложения, проработайте их и готовьте законопроект о запрете реализации этих смесей. Я не вижу причины, которая мешает принять такой закон на региональном уровне», — поручил членам антинаркотической комиссии донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что депутаты Законодательного собрания Ростовской области намерены обратиться в Госдуму и правительство РФ. Народные избранники инициируют запрет продажи снюсов на федеральном уровне.