Москва, 19 декабря 2019, 17:32 — REGNUM Стабильность политической системы России, по мнению президента, одно из главных достижений его двадцатилетнего пребывания у власти, поэтому не стоит ожидать от него радикальных реформ в этой сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил политолог Максим Жаров, комментируя итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве, на которую аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов.
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