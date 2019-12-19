Москва, , 17:32 — REGNUM Стабильность политической системы России, по мнению президента, одно из главных достижений его двадцатилетнего пребывания у власти, поэтому не стоит ожидать от него радикальных реформ в этой сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил политолог Максим Жаров, комментируя итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

«Ответы Путина по поводу расширения полномочий парламента и отмены ограничения президентских полномочий двумя сроками подряд довольно расплывчаты и не подразумевают каких-то быстрых, радикальных и однозначных решений. Путин не против дискуссии на эти темы, но думаю, что вряд ли стоит ожидать здесь каких-то радикальных перемен. Стабильность политической системы, по мнению Путина, одно из главных его достижений в ходе двадцатилетнего пребывания у власти, поэтому он им очень дорожит», — подчеркнул политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве, на которую аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин не поддаётся давлению элит по поводу изменения Конституции — эксперт