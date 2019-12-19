Москва, , 17:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит задачу вместе с правительством РФ в наведении порядка в системе зарплат в медицине.

«Наша задача вместе с коллегами из правительства сделать все для того, чтобы навести порядок в системе заработных плат, а это значит, чтобы минимальная была установлена: она не может быть в разы меньше, чем зарплата главного врача. И, конечно, стимулирующие надбавки также не могут быть в объеме 70% — то, что сегодня происходит. Необходимо здесь и грамотное решение принимать, и совесть иметь», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 1».

Он также в эфире федерального телеканала обратил внимание на проблему незаслуженного поощрения руководством сотрудников.

«Зарплата главного врача и рядового врача, заработная плата зама главного врача и опять, молодого специалиста. Плюс еще есть особенности, когда появляется любимый человек рядом, будь это секретарь или уборщица. Примеры такие есть, когда секретарь главного врача получает 120 тыс. или любимая уборщица 80 тыс., а уборщица, которая такую же площадь, а квадратные метры являются основой для зачисления заработной платы, убирает, а заработная плата может быть у нее в четыре раза меньше или наоборот, в четыре раза больше», — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин потребовал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада. По словам главы государства, также нужно ввести единый подход к стимулирующим выплатам медработникам — за количество выездов к пациентам, за число принятых людей и прочее. Кроме того, нельзя снижать дополнительные надбавки за работу в особых условиях.