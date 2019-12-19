Москва, , 17:27 — REGNUM Проверка в связи с обращением прессы к российскому президенту Владимиру Путину о нарушении прав ветеранов в Сочи (Краснодарский край) организована Следственным комитетом РФ, сообщили 19 декабря в пресс-службе ведомства.

Комментируя заявление журналиста на пресс-конференции Путина о проблемах ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в Сочи, которым к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне были построены дома, в ведомстве отметили:

«Однако, по словам журналиста, пенсионеры живут в ужасных условиях, практически в «трущобах», а местные чиновники используют эти помещения в собственных целях, тем самым нарушают права ветеранов и инвалидов, в том числе заселяют посторонних лиц и взимают оплату».

СКР в связи с этим незамедлительно организовал проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос Путину прозвучал в ходе большой пресс-конференции 19 декабря. Глава государства ответил, что у него по этому вопросу будет беседа с губернатором Красноярского края Вениамином Кондратьевым.

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