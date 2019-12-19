Чебоксары, , 17:26 — REGNUM На большой пресс-конференции президента Владимира Путина в этом году было меньше острых вопросов от регионов, превалировала международная и федеральная повестка. Одна из возможных причин — контроль над аккредитованными журналистами со стороны местных властей. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Он отметил, что в этом году «карнавала с плакатами и одеждой» на пресс-конференции было меньше:

«Организаторы к этому отнеслись более серьёзно и жёстче. Но при этом вопросы от регионов обмельчали. Могу предположить, что региональные журналисты, которые аккредитуются на пресс-конференцию, подпадают под особый контроль и давление со стороны местных властей — чтобы не смели ставить перед президентом региональные проблемы, которые могут ударить лично по губернаторам и их позициям. Кому из губернаторов захочется быть пристыженными президентом, да ещё на глазах у всей страны? Проще взять под контроль местных журналистов.

В целом того драйва, который был в первые годы, стало гораздо меньше. Путин научился мастерски уходить от каверзных и провокационных вопросов, которых в этом году было критично мало даже от федеральных СМИ. Например, президент уклонился от прямых ответов на вопросы о дочерях и о том, не пора ли выносить тело Ленина из Мавзолея».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция Владимира Путина шла более четырёх часов.