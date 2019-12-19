Москва, , 17:25 — REGNUM Несмотря на то, что президенту РФ Владимиру Путину в рамках Большой пресс-конференции задавали в том числе очень непростые и неудобные вопросы, он продемонстрировал стабильность, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по социальной политике Инна Святенко. Об этом она заявила 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Каждый житель России получил ответы на свои вопросы. Если говорить о социальной политике, то очень многие нервничали: будет ли увеличиваться пенсионный возраст, и сегодня все успокоились. Президент разъяснил все направления. Я обратила внимание на то, что президент, несмотря на то, что вопросы были разные и иногда очень непростые и неудобные, показал ту стабильность, которая и будет сохраняться в стране. Очень важно, что когда стабилен президент, тогда есть стабильность в государстве», — сказал Святенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как заявил президент РФ Владимир Путин, повышения пенсионного возраста в России в будущем не планируется, и все изменения в области пенсионного обеспечения уже проведены.