Москва, 19 декабря 2019, 17:25 — REGNUM Несмотря на то, что президенту РФ Владимиру Путину в рамках Большой пресс-конференции задавали в том числе очень непростые и неудобные вопросы, он продемонстрировал стабильность, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по социальной политике Инна Святенко. Об этом она заявила 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как заявил президент РФ Владимир Путин, повышения пенсионного возраста в России в будущем не планируется, и все изменения в области пенсионного обеспечения уже проведены.