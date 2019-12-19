Москва, , 17:25 — REGNUM На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина было затронуто очень много тем, широкий спектр вопросов из совершенно различных областей жизни. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.

«Мне показалось, что было немало вопросов, ответы президента на которые носили историософский характер. Это были размышления о роли исторических событий и об их значении в нынешних социально-политических реалиях. Возможно, это связано с тем, что в следующем году будет юбилей Великой Победы. И сейчас нарастает некий вал спекуляций на тему войны, на тему роли Советского Союза, России. И очень важно, чтобы та объективная версия истории, которая закрепляла определённые элементы мироустройства, важные для России, имела право на существование. Я отметил, что президент неравнодушен к тем событиям в прошлом, где большую роль играла наша Родина. Говорили о Ленине, говорили о событиях на постсоветском пространстве…» — отметил политаналитик.

Читайте также: Путин ответил. Большая пресс-конференция — комментарии и оценки

Он подчеркнул, что Путин «всегда держит баланс в своих ответах»:

«Он никогда не срывается на какие-то резкости, даже если вопрос носит откровенно провокационный характер. Президент отвечает спокойно, уверенно, учитывая всё значение, которое имеет каждое его слово и для внешней, и для внутренней политики страны».

Павел Клачков обратил внимание на то, что в ходе пресс-конференции было задано много международных вопросов:

«Выступали представители иностранных СМИ. И это сильная сторона Путина, что он свободно и детально рассуждает обо всех каких-либо спорных, даже порой конфликтных вопросах международных отношений. Были представлены довольно подробно вопросы внутриполитические и внутриэкономические. То, что интересует каждого простого человека, в том числе и неискушённого в вопросах политики и экономики».

«Были конечно моменты, к которым большинство отнеслось с юмором. И здесь умение президента разрядить ситуацию позволило смотреть многочасовой эфир на одном дыхании, не отрываясь. Было много сюрпризов, неожиданностей. Это такие моменты, которые не сводились только к серьёзному. Здесь жизнь в ответах президента сверкала различными красками, оттенками, и за этим было крайне любопытно наблюдать», — сказал Павел Клачков.

Читайте также: Путин может летать на Камчатку по льготным авиабилетам

«Можно было почувствовать так называемый дух времени, и Путин — это носитель духа времени. В его ответах заключается суть происходящих событий. Также нужно отдать дань профессионализму тех, кто готовил пресс-конференцию. Это было сделано на достаточно высоком уровне», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Мероприятие длилось порядка четырёх часов.

Читайте также: Россия и мир глазами Владимира Путина: большая пресс-конференция. Главное