Москва, , 17:20 — REGNUM Идея президента РФ Владимира Путина изменить формулировку про ограничение президентских сроков в Конституции РФ требует внимательного обсуждения, заявил 19 декабря журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

По его словам, «Конституция — очень тонкая вещь».

При этом Зюганов рассказал о своих предложениях: о восстановлении жесткого контроля за народными представителями, полноценной вертикали исполнительной власти, а также поставить руководителей под двойной контроль избирателей и законодателей.

«Двойной контроль всегда очень эффективен», — пояснил Зюганов

Напомним, 19 декабря в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что в формулировках Конституции РФ о президентских сроках можно было бы отменить оговорку «подряд».

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