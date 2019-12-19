Махачкала, , 17:38 — REGNUM В России действует широкий спектр политический партий, и конкуренция между ними особенно обостряется в период выборов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил общественный деятель и политолог из Дагестана Альберт Эседов.

Сегодня, 19 декабря, в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что в стране на сегодняшний день зарегистрированы 54 партии, 12 из которых действуют на федеральном уровне. Такое количество, по словам главы государства, соответствует требованиям политической конкуренции.

«Если судить о количестве партий, то, действительно, у нас в стране многопартийная система. Спектр этих партий весьма пестрый, в связи чем межпартийная конкуренция также велика. Это особенно становится очевидным в период выборов. Более 10 партий показывают жизнеспособность и активность не только на региональном, но и на федеральном уровне, но при этом есть и такие, которые фактически не проявляют особых признаков жизни», — отметил собеседник.

Напомним, сегодня в Москве состоялась 15-я по счету большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На нее аккредитовалось рекордное количество журналистов — почти 1,9 тыс. представителей российских и зарубежных СМИ.

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