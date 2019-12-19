Москва, 19 декабря 2019, 17:16 — REGNUM Вопрос о состоянии старых ветеранских домов в Сочи будет обсуждаться с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, заявил 19 декабря российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Отвечая на вопрос о том, что ветеранские дома в Сочи превратились в трущобы, глава государства отметил: обычно он не вмешивается в градостроительные работы.
Имеется в виду вопрос о планах местных властей по закрытии экспериментальной школы Михаила Щетинина (посёлок Текос, Краснодарский край).