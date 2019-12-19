Москва, , 17:16 — REGNUM Вопрос о состоянии старых ветеранских домов в Сочи будет обсуждаться с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, заявил 19 декабря российский президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, что ветеранские дома в Сочи превратились в трущобы, глава государства отметил: обычно он не вмешивается в градостроительные работы.

Путин «Вместе с тем, я обязательно поговорю на это счёт с губернатором Краснодарского края Кондратьевым Вениамином Ивановичем, так же как и по школе поговорю с ним».

Имеется в виду вопрос о планах местных властей по закрытии экспериментальной школы Михаила Щетинина (посёлок Текос, Краснодарский край).