Москва, , 17:10 — REGNUM Прежде, чем принимать решение об изменении Конституции, чтобы убрать в ней оговорку про два срока работы президента «подряд», необходимо узнать мнение общества. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции допустил изменение Конституции в части ограничения срока работы главы государства. Так, отметил президент, из текста закона можно убрать слово «подряд», чтобы один и тот же человек мог быть президентом РФ не более двух сроков в общей сложности.

«Это надо обсуждать. В данном случае, вы видели, что большинство выбрало Владимира Путина (президентом) после перерыва. Значит, оно было заинтересовано в том, чтобы это слово подряд сохранялось, то есть возможность Путина баллотироваться ещё раз не была бы ограничена. Надо узнавать точку зрения общества», — заявил Исаев.