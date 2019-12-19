Лондон, 19 декабря 2019, 17:08 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II официально открыла сессию нового британского парламента, 19 декабря передает агентство Associated Press.
Королева приветствовала новую Палату представителей, а также назвала ряд законопроектов, предлагаемых к рассмотрению правительством Великобритании.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря на выборах в Великобритании победу одержали консерваторы Бориса Джонсона, они получили уверенное большинство в парламенте.
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