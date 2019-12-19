Москва, , 17:06 — REGNUM Заявления о том, что средняя зарплата в России составляет 79 тысяч рублей, не поддаются критике, поскольку необходимо учитывать уровень зарплаты в каждом регионе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») в эфире спецвыпуска ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

"Экономика разная. 13 регионов-доноров, остальные — реципиенты. Зарплаты везде отличаются. Отличается бюджетная обеспеченность регионов. Говорить о том, что средняя зарплата — 79 тысяч рублей, это недопустимо. Нужно учитывать зарплату в каждом регионе», — сказал Володин.

По его словам, президент РФ Владимир Путин лучше чувствует ситуацию в стране, чем профильные министры.

По его словам, зарплата может быть «различной в одной больнице по сравнению с другой»: «Это, например, зарплата главного и рядового врача, плюс есть особенность, когда появляется любимый человек рядом, будь то секретарша или уборщица, которые получают по 120 тысяч. С этим нужно заканчивать. Наша задача — сделать всё, чтобы навести порядок в системе зарплат.

Володин подчеркнул, что необходимо «и грамотные решения принимать, и совесть иметь».