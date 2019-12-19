Москва, , 17:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, в рамках своей Большой пресс-конференции очень чётко и внятно объяснил разницу между правами и свободами человека и правом государства и народа защищать свой суверенитет, считает зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я уже 20 лет член Федерального собрания Российской Федерации, и я сравниваю с тем, что было в конце 1999 года и в начале «нулевых», — сказал сенатор. — Очень интересно и по вопросам, и по реакции общества. Такое сравнение дорого стоит. Если чисто профессионально, то очень важно, что Владимир Владимирович ответил и по поводу нашего псевдовмешательства, и по поводу реального вмешательства разными способами в наши дела. Президент очень чётко и внятно объяснил разницу между правами и свободами человека и правом государства и народа защищать свой суверенитет. Это очень важная мысль, которая была очень чётко донесена».

Как подчеркнул сенатор, в рамках пресс-конференции прозвучали высказывания, связанные с самыми острыми вопросами внешней политики. Это, по словам Климова, тоже очень важно, потому что эта пресс-конференция была организована не только для российских СМИ, но и для всего человечества. Климов констатировал: Большую пресс-конференцию Путина смотрели все «и в Пекине, и в Госдепе, и в Дели», а ответы Путина во многом «определяют пульс мировой политики».

«Нам повезло с нашим президентом», — уверен Климов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках пресс-конференции Путин подчеркнул, что в РФ необходимо совершенствовать работу правоохранительных органов.

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