Москва, , 17:03 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предложил восстановить основные элементы советской власти в Конституции РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Конституция — тонкая вещь. У нас есть свои предложения. Я бы восстановил, прежде всего, основные элементы советской власти, полноценную вертикаль исполнительной власти, поставил бы ее под жесткий контроль народного представительства», — заявил Зюганов.

Также, по его словам, следует поменять избирательную систему.

«Восстановил бы нормальную выборную систему, чтобы отвечал руководитель и перед избирателем, и перед законодателем. Двойной контроль всегда очень эффективен», — говорит Зюганов.

Госдуме также требуются дополнительные полномочия, полагает коммунист.

«Одновременно заставил бы отчитываться и дал право, в том числе и Госдуме: пришел министр, плохо работает — могут высказать недоверие и президент обязан выгнать его немедленно. Тогда сочеталась бы и назначенческая функция и спрос и контроль. У нас ничего похожего нет», — отметил Зюганов, подчеркнул, что он бы ввел в законе полноценную вертикаль исполнительной власти.

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