Рига, , 17:03 — REGNUM Управление по контролю зарубежных активов министерства финансов США исключило свободный порт Вентспилса из санкционного списка. Это было сделано после того, как правительство Латвии переняло управление портом, учредив для этого новую компанию, и исключило влияние в порту мэра Вентспилса Айвара Лемберга. Об этом, как передает портал LSM, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

«Всё это время проходили интенсивные консультации между посольством США в Латвии и различными представителями латвийской власти при участии министерства иностранных дел Латвии», — сказал он.

Ринкевич добавил, что целью всего процесса было лишить Айвара Лемберга возможности получать деньги в порту. Таким образом, считает министр, порт Вентспилса сможет продолжить свою работу и после 8 января, уже не опасаясь полного введения санкций.

Напомним, Айвар Лемберг, Ассоциация развития бизнеса, Агентство развития Вентспилса и Латвийской ассоциацией транзитного бизнеса продолжают находиться под санкциями США.