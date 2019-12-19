Лондон, , 17:03 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон приказал чиновникам не применять термин «Brexit» после 31 января 2020 года, сообщает 19 декабря издание HuffPost-UK со ссылкой на неназванный источник в правительстве.

По его словам, после реализации процедуры Brexit речь можно вести только о будущих отношениях, а не о «выходе».

Кроме того, с 31 января должен прекратить свою работу Департамент по вопросам выхода из Европейского союза.

«Сегодня говорили с Департаментом по выходу из ЕС. Мы им очень благодарны за работу и поможем найти новые должности», — цитирует издание слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря королева Британии Елизавета II заявила на официальной церемонии открытия сессии парламента, что приоритетом правительства является реализация выхода страны из Европейского союза до 31 января 2020 года

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