Москва, , 17:01 — REGNUM Те, кто угрожает российским журналистам в Эстонии, просто боятся правды, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Комментируя угрозы от эстонских правоохранительных органов журналистам Sputnik, Путин отметил, что Россию обвиняют в «давлении на независимые СМИ», но при этом «сами делают всё то же самое, в чём нас обвиняют».

Это, по словам главы государства, ни что иное, как цинизм. Однако отвечать тем же — значило бы помогать разобщать российский и эстонский народы тем, кто этого добивается.

Путин «Мы не должны это делать. И как бы ни было неприятно, надо всё-таки добиваться возможности работать и в этих странах, которые боятся вас, вашей информации и правды, которую вы несёте своим зрителям и слушателям».

Напомним, Sputnik Estonia 18 декабря сообщил, что полиция Эстонии требует от них прекратить взаимодействие с МИА «Россия сегодня».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Эстонии выдвинули «уголовный» ультиматум информагентству Sputnik