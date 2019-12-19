Москва, , 17:00 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции чётко озвучил, что идеология России — патриотизм. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Михаил Маркелов («Единая Россия») в эфире спецвыпуска ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«На пресс-конференции был более профессиональный подход. Две трети конференции были системно осмысленными. Путин чётко обозначил, что идеология — патриотизм — это внутреннее укрепление государства», — сказал Маркелов.

По его словам, глава государства также признал, что проблемы с нацпроектами существуют, и объяснил, почему они есть.