Москва, , 16:50 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов отметил четкость ответа президента РФ Владимира Путина относительно поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«На мой взгляд, ответ президента был предельно понятным: Конституция — живой инструмент, в котором есть при этом незыблемые вещи, касающиеся свобод и прав человека в нашей стране. Но на сегодняшний день менять или принимать новую не следует», — отметил Неверов.

Он считает, что изменения должны вводиться осторожно.

«Любое изменение полномочий должно инициироваться исключительно после тщательного общественного обсуждения на самых разных площадках, с моделированием всех возможных последствий, изучения современного опыта разных стран, а главное — с учетом опыта и традиций нашей страны», — рассуждает вице-спикер Госдумы.

Президент Владимир Путин выступает против принятия новой Конституции, но понимает логику идущей дискуссии о расширении прав парламента.

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