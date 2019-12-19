Тбилиси, , 16:50 — REGNUM Мэрия Тбилиси сотрет со всех стен надписи с призывом к суициду, которые активисты общественных и неправительственных организаций сделали на зданиях после попытки самоубийства 15-летнего Луки Сирадзе и продолжают делать и после смерти подростка.

Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, подчеркнув, что никому не позволит заниматься пропагандой суицида.

«Я обращаюсь ко всем, кто хочет выразить протест. Мы не мешаем им в этом. Но пусть не делают то, что опасно для нашей молодежи, детей, подрастающего поколения», — подчеркнул Каладзе.

Напомним, что попытку самоубийства Лука Сирадзе предпринял после допроса в отделении полиции, куда был вызван по факту появления на стене школы, где он учился, надписи с нецензурным содержанием.

После распространения информации о попытке самоубийства подростка в соцсетях началась целая кампания, участники которой активно публикуют фотографии на фоне этой надписи, а на стенах зданий Тбилиси стали ежедневно появляться все новые и новые надписи фразы, которую, по версии следствия, сделал на стене школы подросток и из-за которой он был допрошен. Позднее появилась информация о попытке еще одного суицида среди подростков, в связи с чем уже со стороны властей и представителей высшего духовенства зазвучали призывы к прекращению этой кампании.

Инцидент в частной школе под названием «Зеленая школа», где учился Лука Сирадзе, изучает представитель Службы государственного инспектора, который пока о результатах проведенных с руководством и педагогами учебного заведения бесед не разглашает.

Лука Сирадзе скончался в больнице 17 декабря. Между тем пользователи соцсетей через свои каналы уже «выяснили», что «Зеленая школа» якобы принадлежит соратнику экс-президента Михаила Саакашвили Нугзару Циклаури, а его супруга работает там на одной из руководящих должностей. И даже высказали предположения о причастности этой семьи к трагедии подростка. Информации прокомментировал журналистам сам Циклаури, который категорически опроверг все обвинения и заявил, что школа ему никогда не принадлежала, а если бы принадлежала, он бы этого не скрывал.