Москва, , 16:49 — REGNUM В рамках Большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин уделил беспрецедентное внимание вопросам здравоохранения. Об этом 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«Президент уделил беспрецедентное внимание вопросам здравоохранения и продемонстрировал его год от года нарастающую компетенцию в этих вопросах. От перинатальных центров до орфанных заболеваний, лекарственного обеспечения граждан, льготного лекарственного обеспечения и большущего внимания первичной медико-санитарной помощи», — сказал Морозов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках Большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что к вопросу лекарственного снабжения нужен тонкий подход, так как люди привыкают использовать одни и те же препараты. Также глава государства рассказал, что правительство России предложило ряд решений данного вопроса, среди которых — регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов.

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