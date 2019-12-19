Москва, , 16:48 — REGNUM Формат пресс-конференции президента России Владимира Путина заметно обновился в сторону отхода от протокольности, считает российский политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

Об этом он заявил 19 декабря в эфире передачи «Время покажет».

По мнению Сергея Кургиняна, более «вольный» формат этого мероприятия заметно нравился как президенту Путину, так и его пресс-службе.

«Они моложе, свободнее, это другая субкультура, и Путин ищет с ней другие отношения», считает Сергей Кургинян.