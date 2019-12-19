Москва, , 16:47 — REGNUM Давление эстонский властей на редакцию Sputnik Эстония — это «удивительный цинизм». Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе пресс-конференции в Москве заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя уведомления со стороны органов правопорядка в Таллине в адрес сотрудников редакции о возможной уголовной ответственности за сотрудничество с МИА «Россия Сегодня».

Президент заявил, что его удивляют происходящие в Эстонии события. Россию на Западе обвиняют в «притеснении» СМИ, однако сами европейские страны этим и занимаются.

«Это удивительный цинизм. Надо добиваться возможности работать и в тех странах, которые боятся правды, которую вы несёте слушателям. Они боятся вашего влияния, вот и всё», — констатировал Путин.

При этом глава государства отметил, что принятие мер на государственном уровне по этим вопросам будет неэффективным, поскольку означает «лить воду на мельницу» тех, кто так делает