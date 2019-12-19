Лондон, , 16:43 — REGNUM Слушание по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа планируется начать в Вестминстерский магистратском суде Лондона (Великобритания) 24 февраля 2020 г., сообщает 19 декабря ВreakingNews.

Эту информацию обнародовала на суде в Лондоне окружной судья Ванесса Барайцер. Она уточнила, что слушания по экстрадиции Ассанжа могут продолжаться до четырёх недель.

Защита Ассанжа будет настаивать, что его не следует экстрадировать в Соединённые Штаты, потому что его предполагаемые преступления квалифицируются как «политические» по своему характеру.

По словам адвокатов, в договоре об экстрадиции 2007 года, заключённым между Лондоном и Вашингтоном, есть запрет на выдачу за политическое преступление. Суд, отмечает издание, это услышал.

Напомним, 19 декабря в Лондоне прошли слушания по делу Ассанжа. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в тюрьме строгого режима в Белмарше. Суд предъявляет Ассанжу 18 обвинений, в том числе заговор с целью совершения кибервторжения.

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