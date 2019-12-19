Москва, , 16:41 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв считает, что Владимир Путин простыми словами пытался объяснить ситуацию в стране. Об этом он заявил в ходе спецвыпуска телепередачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Путин достаточно просто говорил и отвечал на вопросы, простыми словами хотел показать, как развивается страна. Это очень важно. Давайте вспомним, какой скачок сделала страна с двухтысячных», — сказал Журавлёв.

По его словам, в России и поныне есть масса проблем, и скрывать их нельзя: «Но за 20 лет мы прошли огромный путь, и нельзя равнять ту страну и нынешнюю».