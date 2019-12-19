Москва, 19 декабря 2019, 16:45 — REGNUM На Владимира Путина оказывают большое давление по поводу изменений Конституции России, однако он не склонен этому давлению поддаваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил политолог Максим Жаров, комментируя итоговую пресс-конференцию президента России.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве, которая, по предварительным данным, вошла в тройку по продолжительности среди таких же мероприятий. На неё аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов.
Читайте ранее в этом сюжете: Политолог: стабильность в России — основной лейтмотив конференции Путина