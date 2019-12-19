Москва, , 16:45 — REGNUM На Владимира Путина оказывают большое давление по поводу изменений Конституции России, однако он не склонен этому давлению поддаваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил политолог Максим Жаров, комментируя итоговую пресс-конференцию президента России.

«Что касается внутриполитической части высказываний Путина, то я бы не придавал чрезмерного смысла ответам президента по поводу возможных изменений в Конституцию в связи с будущим транзитом власти. Очевидно, что по поводу изменений в Конституцию на президента со стороны некоторых элитных групп оказывается большое давление, однако он не склонен этому давлению поддаваться», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве, которая, по предварительным данным, вошла в тройку по продолжительности среди таких же мероприятий. На неё аккредитовались 1895 отечественных и зарубежных журналистов.

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