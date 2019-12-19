Москва, , 16:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не случайно ушел от ответа про транзит власти. Об этом журналистам заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в статье Конституции, которая касается количества сроков работы президента РФ, можно было бы отменить оговорку «подряд». Таким образом, срок работы президента РФ могут быть ограничены только двумя сроками.

«У «Единой России» сегодня есть карт-бланш: они могут внести любую поправку в Конституцию. Путин в ходе вопросов ушел от ответа, связанного с транзитом власти… Я думаю, неслучайно. Исследуется и изучается эта проблема, но на нем лежит очень большая ответственность по преемственности», — заявил Зюганов.

Он указал на то, что у КПРФ есть свои предложения по поправкам к Конституции.

«Конституция — тонкая вещь. У нас есть свои предложения», — отметил Зюганов, подчеркнул, что он бы ввел в основном законе полноценную вертикаль исполнительной власти.

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