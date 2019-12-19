Москва, , 16:39 — REGNUM В рамках Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина было затронуто 10−12 точек, в которых глава государства чётко определил свой стратегический курс, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Снизилась зарегулированность, которая всегда существует, — сказал Кургинян. — Это было связано с Путиным, который постоянно следил, кого бы тут выбрать, какой вопрос и какая заявка наиболее интересны. Явно он хотел этим руководить, был в этом отношении настроен очень по-боевому. Меняется зал. В самых разных смыслах, омолаживается, демократизируется, и возникает коллективный вопль «Мне!». Путин и Песков были в симбиозе. Внутри этого дела происходит депротоколизация всего происходящего, начиная с жанра и кончая способом реагирования. Мне кажется, что здесь совершенно ясно, что меняется всё. XXI век входит в свои права, а Путин встраивается в эту атмосферу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент РФ провел 15-ю Большую пресс-конференцию для участия в которой было аккредитовано 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.