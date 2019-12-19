Москва, , 16:36 — REGNUM На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря прозвучал вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Задала его журналистка Екатерина Надольская — сибирячка, проживающая в Петербурге.

По её словам, летом на ситуацию в Красноярске повлияли лесные пожары, дым от которых приносило в города.

«Если летом люди задыхались от дыма, который шёл от лесных пожаров, то весь год люди задыхаются от ядовитого смога», — отметила она, добавив, что в Красноярске много заводов, находящихся в черте города.

«Люди митингуют, люди просто задыхаются умирают, строится уже третий онкоцентр в Красноярске. И власти как будто этого не видят», — подчеркнула журналистка.

Президент ответил, что экологическая ситуация в Сибири действительно «далека от благополучия», однако работа по её исправлению ведётся.

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«Вы знаете, что у нас принят закон о внедрении наилучших доступных технологий, НДТ так называемых. И на первом этапе триста предприятий, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, должны принять соответствующие программы реновации. Эта работа идёт, 12 предприятий уже защитили свои программы. Их работа в этом отношении признана соответствующей предъявляемым требованиям. Но этого недостаточно. Конечно, эта работа будет продолжаться», — отметил президент.

Что касается 12 городов, в том числе Красноярска, в которых наиболее неблагоприятная ситуация, по ним «приняты отдельные программы».

«Там представители промышленности должны будут защитить соответствующие планы своего развития. И руководители регионов должны будут соответствующим образом поработать. Такие планы должны быть и по Красноярску. Я хочу вас заверить, что мы не оставим этот вопрос, будем напряжённо над ним работать, и это одна из приоритетных задач в ближайшие годы для нашей страны», — резюмировал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск его жители из-за экологических проблем называют городом «чёрного неба». Экологи винят в сложившейся ситуации деятельность промышленных и тепловых предприятий, а также транспорт.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин провёл большую пресс-конференцию в Центре международной торговли в Москве.

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