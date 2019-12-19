Москва, , 16:35 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский отметил четкость оценок прошлого президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Президент всегда отвергает предложения о выносе тела Ленина из Мавзолея, однако хочу отметить, что уже четко звучат оценки событий прошлого», — отметил Жириновский.

Например, октябрьский переворот 1917 г. не принес пользы и даже навредил, указал парламентарий.

«Опять президент сказал, что в то время борьба шла не за интересы страны, а за интересы одной партии. А когда партия рухнула и советская страна рухнула», — рассуждает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выступил против перезахоронения тела Ленина — «до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, достижения советских лет».