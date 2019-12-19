Москва, , 16:35 — REGNUM Вопросы межнационального согласия входят в число важнейших для России. Связанные с межнациональными отношениями трагедии не должны повториться, заявил 19 декабря на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопрос об изменении межнациональных отношений в РФ, он напомнил о тяжёлых событиях конца 1990-х и начала 2000-х годов. Тогда пострадало много людей. Это ведь тоже результат неблагоприятного развития межнациональных отношений, сказал Путин.

«Историческая память сохранилась, не только на Кавказе и в других субъектах, о несправедливых решениях с населением, когда в вагонах для скота вывозили в степи Казахстана. Сколько там людей по дороге умирало?» — отметил он.

Ничего не должно приводить к таким трагедиям. И для будущих поколений политиков должно быть понятно, что общественное мнение не даст нам возможности принимать решения, которые разрушат межнациональное согласие, подчеркнул глава государства.

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