Москва, , 16:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал пять возможных изменений Конституции.

«Президент затронул вопрос об изменении Конституции. Я бы назвал пять возможных изменений, — заявил Жириновский.

Парламентарий напомнил о своих прежних предложениях, включая переписывание преамбулы.

«Изменить преамбулу и включить в неё понятие русский народ. Отменить примат международного права над национальным. Все естественные богатства вернуть в руки государства. Региональное устройство только по территориальному принципу, без национальных республик. И отменить запрет на государственную идеологию», — перечислил он.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции допустил изменения в Конституцию РФ, можно было бы убрать слово «подряд».