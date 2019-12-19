Москва, , 16:33 — REGNUM Проект «Иннопрактика» создан по желанию вузов о сочетании образования с потребностями предприятий. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Проект «Иннопрактика» связан с желанием вузов сочетать возможности образования с потребностями предприятий», — рассказал российский лидер, в ответ на вопрос об участии в данном проекте руководителя Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова Екатерины Тихоновой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что российская власть поддерживала и будет поддерживать волонтёрское движение.