Киев, , 16:30 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 19 декабря, приняла новый Избирательный кодекс, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ поддержали 330 народных депутатов, представляющих все фракции этого созыва украинского парламента.

Отметим, что в первом чтении Избирательный кодекс был принят еще предыдущей Радой при президенте Порошенко. Голосование во втором чтении также провела Рада предыдущего созыва, но уже при президенте Зеленском, однако нынешний президент ветировал документ и вернул его в парламент на повторное рассмотрение со своими предложениями.

Депутат Рады Виктория Подгорная заявляет, что новый Избирательный кодекс усилит роль и ответственность партий в политической системе. По ее словам, документ стал результатом компромисса между предложениями президента и всех фракций парламента.

«Изменена избирательная система: теперь только пятерка лидеров партии, в случае преодоления барьера в 5%, получит гарантированные мандаты в парламенте… все остальные депутаты определяются избирателями среди кандидатов партий, которые смогли преодолеть избирательный порог. Кандидаты, набравшие большинство в разных округах, получают свои мандаты. Выдвигать кандидатов имеют право только партии ‑ и это плохая новость для общественных организаций», — заявила Подгорная.