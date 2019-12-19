Москва, , 16:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал Самыми тяжелыми днями за 20 лет своего президентства Владимир Путин назвал террористические акции в Беслане и на Дубровке. Об этом президент России сообщил 19 декабря на пресс-конференции.

«Самые тяжелые — это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», — сказал российский президент.

Ранее Владимир Путин называл эти события личной болью на всю оставшуюся жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября 2002 года группа из 40 чеченских террористов захватила в Москве театральный центр на Дубровке, в котором находились 900 человек.

В ходе операции по освобождению заложников погибло 130 человек. Все террористы были уничтожены.

Позднее, 1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в городе Беслан в Северной Осетии, удерживая в заминированном спортзале более тысячи заложников, в основном детей. В результате взрыва, произошедшего 3 сентября, погибли 333 человека, в том числе 318 заложников.

В память о трагедии в Беслане 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.

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