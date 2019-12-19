Москва, 19 декабря 2019, 16:29 — REGNUM Стабильность ситуации в стране — основной лейтмотив сегодняшнего выступления президента России Владимира Путина на пятнадцатой итоговой пресс-конференции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря заявил политолог Максим Жаров.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин провёл пятнадцатую большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве, которая стала третьей по продолжительности среди таких же мероприятий. На неё аккредитовались 1895 представителей российских и зарубежных СМИ.
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