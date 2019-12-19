Вильнюс, , 16:26 — REGNUM Председатель самой многочисленной партии в правящей коалиции в Литве, партии Союз крестьян и зелёных Литвы, Рамунас Карбаускис сегодня, 19 декабря, заявил, что правящие постараются заручится поддержкой 71 депутата и преодолеть вето президента, которым он отклонил законопроект, снижающий избирательный порог для партий на выборах в Сейм Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правда, по его словам, такую попытку правящие попытаются осуществить во время весенней сессии в следующем году. Только если этого не удастся, правящие согласятся со снижением барьера до 4%.

10 декабря парламент принял решение о снижении выборной планки для партий с 5%, как это было всё время новейшей истории Литвы, до 3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Литвы отклонил закон, снижающий избирательный порог в Сейм