Москва, , 16:26 — REGNUM Повышения пенсионного возраста в России в будущем не планируется. Все изменения в области пенсионного обеспечения уже проведены, заявил 19 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Никакой новой пенсионной реформы не планируют и не обсуждают ни правительство, ни администрация президента, пояснил он. В 2020 году пенсии в России вырастут. Индексация составит 6,6%, а инфляция — около 3%. Рост, таким образом, должен превысить 3%.

Индексация запланирована до 2024 года, она будет продолжаться, добавил президент.

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