Москва, , 16:25 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов отреагировал на ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Неолиберальный реванш мы видели в Москве в августе, вы его видели в Иркутске после того, как 500 с лишним грязных репортажей было про Левченко… Очень точный вопрос, на который Путину очень трудно было ответить: «А как вы освободили губернатора, который единственный в стране удвоил бюджет с 97 млрд рублей до 212 млрд рублей… Каким вы освободили губернатора, который заставил даже олигарха Олега Дерипаску, который платил 100 млн рублей, платить 2,5 млрд рублей…», — заявил Зюганов.

По его словам, ни в одном репортаже не дали даже 20 секунд ответить на обвинения, которые выдвигались в адрес Левченко.

«Сейчас многие взялись за того же Левченко, за того же Грудинина. Но предупреждаю: будут персонально отвечать и по закону, и по совести», — подчеркнул Зюганов.

Сергей Левченко во время работы на посту главы Иркутской области старался, но региону, в котором много проблем, «нужен специалист», заявил президент РФ Владимир Путин.