Киев, , 16:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, срочно уйдите в отставку — спасите экономику страны, с таким призывом сегодня, 19 декабря, выступил украинский политик Михаил Бродский, бывший депутат Рады и экс-глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Бродский призывал Гончарука добровольно уйти в отставку, отмечая, что последней каплей стало объявление Украиной «внутреннего дефолта» — т. е. премьер запретил часть бюджетных расходов до конца года.

«Во-первых, эти ваши действия подпадают под статью 190 УК и являются нарушением Бюджетного кодекса… Во-вторых, фактический внутренний дефолт оказался прямым результатом вашей четырехмесячной политики: за этот период недоимка госбюджета достигла рекордных показателей, что является следствием политики «ничего не изменять». Громко объявленные правительством реформы, например так называемая диджитализация, — ничто иное, как хайп, бутафория изменений и коррупция. За этими декорациями можно увидеть продолжение губительной политики на увеличение сверхдорогих заимствований: вы так увлеклись построением пирамиды ОВГЗ, что обвалили курс на 15−20%», — отмечает политик.

«Господин Гончарук, у вас же намного больше данных о ситуации в экономике, вы должны понимать, насколько гибельно сказывается каждый день пребывания при власти возглавляемого вами кабинета. Поэтому прошу: немедленно уходите. Добровольно… По-европейски!» — отмечает Бродский.

Напомним, что о поручении стало известно сегодня, с помощью такой экономии правительство намерено выйти на запланированный объем дефицита госбюджета. По информации депутатов Рады, «дыра» в госбюджете составляет 40 млрд гривен (порядка $1,6 млрд).

Эксперты уже заявили, что, по сути, поручение премьера означает, что у Украины внезапно «денег нет совсем», но это еще не «окончательное дно».