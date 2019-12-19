Москва, , 16:21 — REGNUM Российская власть поддерживала и будет поддерживать волонтёрское движение. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Поддерживаем и будем поддерживать», — завил президент России в ответ на вопрос о том, как он относится к волонтёрским инициативам.

Также Путин отметил, что волонтерское движение в России набирает обороты.

«Миллионы работают, это просто немыслимо», — сказал российский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции заявил, что премьер-министр Британии Борис Джонсон тоньше других почувствовал настроения в обществе и потому победил на выборах, с чем его можно поздравить.